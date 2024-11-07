Прогулка по набережной и новые дороги: губернатор ХМАО объехал с ревизией Нижневартовск

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочий день в Нижневартовске. Он побывал на новых объектах города: возложил цветы у памятника защитникам Донбасса, оценил игровой комплекс на набережной Оби и проконтролировал строительство дорог в новых микрорайонах города.
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