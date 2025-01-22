В Татарстан пришли морозы, прогнозируют минимум -14 градусов днем

В среду, 22 января, в Татарстане днем не прогнозируют осадков. Согласно данным Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северо-западный: утром его скорость составит 9-14 м/с, но местами возможны порывы до 16-21 м/с, а днем он «ослабнет» до 6-11 м/с.