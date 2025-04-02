Пациенты указали на нехватку препаратов от рассеянного склероза

Препараты с действующим веществом глатирамера ацетат перестали выдавать в больницах минимум в восьми регионах, рассказали «Известиям» в общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом.
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