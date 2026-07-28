⚡️🔊Советник по национальной безопасности Ирака обвинил Украину в проведений диверсий в стране: "Небольшая группа, работающая на Киев, проводила ограниченные диверсионные операции на территории Ирака.
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⚡️🔊Советник по национальной безопасности Ирака обвинил Украину в проведений диверсий в стране: "Небольшая группа, работающая на Киев, проводила ограниченные диверсионные операции на территории Ирака.