СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • demyr150648
    Давайте теперь в церкви табун загонять.  Каким местом думает ВВП: они же сожрут и его.Не надо так с нам...
  • Андрей Павлов
    "Президенту следует не просьбы высказывать и поручения отдавать, а приказывать! и требовать!" Ага! Кто ему разрешит э...Не надо так с нам...
  • demyr150648
    Эта мигрантская среда понимает только язык силы.  Здесь все элементарно: если у нас есть рабочая вакансия, то она дол...Не надо так с нам...

ЧВК «Вагнер» есть ни что иное, как «пилотный проект» - потешные войска Царя XXI века Владимира

ЧВК «Вагнер» есть ни что иное, как «пилотный проект» - потешные войска Царя XXI века Владимира

Памятник на месте гибели Уткина и Пригожина На месте гибели Пригожина и Уткина открыли памятник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M T
В общем, у автора все идет по плану. А ежели что пойдет не так, автор найдет виновных из числа назначенных. И всем сразу станет легче...
Ответить
7 час.
Марина Трянина
очень похоже, что Трошев к этому причастен тк имел отношение к вопросам безопасности..
Ответить
7 час.
Валерий Каулин
Интересно, кто оплатил этот бред? Если иметь ввиду то, как поступили с &quot;Вагнером&quot;, то кто же поверит Светлоликому? Практически совершили рейдерский захват, а теперь рассказывают про &quot;личные формирования&quot;! Впрочем, может и найдутся идиоты, каких в стране немало, которые сделают вид, что верят, и ... .
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх