Памятник на месте гибели Уткина и Пригожина На месте гибели Пригожина и Уткина открыли памятник.
ЧВК «Вагнер» есть ни что иное, как «пилотный проект» - потешные войска Царя XXI века Владимира
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M T
В общем, у автора все идет по плану. А ежели что пойдет не так, автор найдет виновных из числа назначенных. И всем сразу станет легче...
Ответить
7 час.
Марина Трянина
очень похоже, что Трошев к этому причастен тк имел отношение к вопросам безопасности..
Ответить
7 час.
Валерий Каулин
Интересно, кто оплатил этот бред? Если иметь ввиду то, как поступили с "Вагнером", то кто же поверит Светлоликому? Практически совершили рейдерский захват, а теперь рассказывают про "личные формирования"! Впрочем, может и найдутся идиоты, каких в стране немало, которые сделают вид, что верят, и ... .
Ответить
2 час.
Свежие комментарии