ЧВК «Вагнер» есть ни что иное, как «пилотный проект» - потешные войска Царя XXI века Владимира

В общем, у автора все идет по плану. А ежели что пойдет не так, автор найдет виновных из числа назначенных. И всем сразу станет легче...

Валерий Каулин

Интересно, кто оплатил этот бред? Если иметь ввиду то, как поступили с "Вагнером", то кто же поверит Светлоликому? Практически совершили рейдерский захват, а теперь рассказывают про "личные формирования"! Впрочем, может и найдутся идиоты, каких в стране немало, которые сделают вид, что верят, и ... .