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Японские ученые рассказали, что нужно есть, чтобы прожить дольше

Японские ученые рассказали, что нужно есть, чтобы прожить дольше

Составлен список продуктов, которые увеличивают продолжительность жизни. Перечень представили специалисты из Токийского института исследований здоровья и долголетия, сообщает «ИноСМИ».

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