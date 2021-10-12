Японские ученые рассказали, что нужно есть, чтобы прожить дольше

Составлен список продуктов, которые увеличивают продолжительность жизни. Перечень представили специалисты из Токийского института исследований здоровья и долголетия, сообщает «ИноСМИ».
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