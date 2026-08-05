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На Ильтякова пожаловались в прокуратуру из-за слов о неполноценности женщин

Правозащитница из Екатеринбурга Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с требованием проверить высказывания депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова на признаки экстремизма и оскорбления.

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