На Ильтякова пожаловались в прокуратуру из-за слов о неполноценности женщин

Правозащитница из Екатеринбурга Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с требованием проверить высказывания депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова на признаки экстремизма и оскорбления.
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