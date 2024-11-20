Генпрокуратура требует изъять 25 миллионов рублей у арестованного полковника ФТС

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Иск генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Алеева 20 ноября рассмотрит Никулинский суд Москвы, сообщают "Известия".
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