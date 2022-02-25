Бритни Спирс призналась в желании покинуть США

Певица Бритни Спирс призналась своим подписчикам, что в скором времени может покинуть США. Артистка дважды писала и удаляла пост из своего блога в Instagram о том, что ей, вероятно, придется расстаться с родиной во благо собственного здоровья.
Певица Бритни Спирс призналась своим подписчикам, что в скором времени может покинуть США. Артистка дважды писала и удаляла пост из своего блога в Instagram о том, что ей, вероятно, придется расстаться с родиной во благо собственного здоровья.
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