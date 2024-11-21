Учёные научились вычислять биологический возраст с помощью "позы цапли"

Всё зависит от того, сколько человек сможет простоять на одной ножкеПростой тест, позволяющий определить биологический возраст и общее состояние человека разработали учёные из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы.
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