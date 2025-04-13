Зарплата.ру: интерес работодателей к водителям грузовиков в марте снизился на 47% год к году

Опрошенный Business FM эксперт не согласен со столь резким сокращением спроса, но признает, что проблемы в логистической отрасли действительно есть, однако автомобильные грузоперевозки они затрагивают в меньшей степени, больше всего пострадали авиа- и железнодорожные перевозкиВ России снизился спрос на водителей грузовиков.
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