Зарплата.ру: интерес работодателей к водителям грузовиков в марте снизился на 47% год к году

Опрошенный Business FM эксперт не согласен со столь резким сокращением спроса, но признает, что проблемы в логистической отрасли действительно есть, однако автомобильные грузоперевозки они затрагивают в меньшей степени, больше всего пострадали авиа- и железнодорожные перевозкиВ России снизился спрос на водителей грузовиков.