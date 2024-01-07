Жена погибшего с дочерьми голливудского актера Оливера выступила с обращением

Жена известного голливудского актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер обратилась к публике после трагической авиакатастрофы, в результате которой погибли ее муж и две их дочери Мадита и Анник, которым было 12 и 10 лет соответственно.
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