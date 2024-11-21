Газпромбанк попал под санкции США

Российский банк после попадания в SDN-лист заявил, что все системы и офисы работают в штатном режиме, а карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России Газпромбанк теперь под американскими санкциями, следует из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США.
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