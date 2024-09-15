Госдеп США: RT формирует пророссийское общественное мнение во многих странах

Администрация Байдена представила новые доказательства ключевой роли RT в операциях российской разведки по всему миру © РИА Новости Евгений Биятов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На Западе обвинили телеканал RT в сотрудничестве с разведкой для вмешательства в дела других стран, пишет CNN.