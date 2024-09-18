Вышел релизный трейлер дополнения Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 — оно продолжит сюжет игрыВ ролике показали ключевых героев, включая Лю Кана, Скорпиона, Рейдена и других, а также геймплейные фрагменты со сражениями персонажей.