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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел релизный трейлер дополнения Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 — оно продолжит сюжет ...

Вышел релизный трейлер дополнения Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 — оно продолжит сюжет ...

Вышел релизный трейлер дополнения Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 — оно продолжит сюжет игрыВ ролике показали ключевых героев, включая Лю Кана, Скорпиона, Рейдена и других, а также геймплейные фрагменты со сражениями персонажей.

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