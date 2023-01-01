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Финалист мистического шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леденев дал прогноз на 2023 год

Финалист мистического шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леденев дал прогноз на 2023 год

prt scr youtube.com | Муниципальное телевидение Волгограда Ясновидящий и экстрасенс Анатолий Леденев, вышедший в финал одного из сезонов мистического реалити-шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ, рассказал, что ждет Россию в 2023 году.

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