Финалист мистического шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леденев дал прогноз на 2023 год

prt scr youtube.com | Муниципальное телевидение Волгограда Ясновидящий и экстрасенс Анатолий Леденев, вышедший в финал одного из сезонов мистического реалити-шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ, рассказал, что ждет Россию в 2023 году.