Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Дебилы, бл...!Шведский парламен...
  • Анатолий Якушев
    Вообще то Виктор Степанов умер 26 декабря 2005 года  в возрасте 58 летВ Москве в возрас...
  • Наталья Эрнст
    Надеюсь что у Анастасии есть хорошие, настоящие друзья, которые убедят её лечь в наркологическую клинику. Не иронизир...Балерина Волочков...

Минфин Японии: товарооборот между Японией и Россией снизился на 42,15%

Минфин Японии: товарооборот между Японией и Россией снизился на 42,15%

Товарооборот Японии и России в 2023 финансовом году (1 апреля 2023 года - 31 марта 2024 года) снизился на 42,15%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ну и что с того, что товарооборот с Японией снизился? В городе Южно-Сахалинске, о. Сахалин, в п. Южно-Курильске и с. Головнино, о. Кунашир, с которого Японию в любую погоду и даже ночью видно хорошо, в магазинах ассортимент товаров не снизился, качество не ухудшилось, количество не уменьшилось. Электроэнергия и услуги ЖКХ не изменились, вобщем хуже не стало. Не знаю как там у японцев, да мне по херу как у них. Они добились того, чего добивались, теперь посмотрим как будет у них. Япония богата только байками про самураев, высокомерием и не очень чистой водой из омывающих ее морей и Тихого океана. Своего у японцев только грязь под ногтями, все остальное завозное. Радуюсь за косорылых, но молча.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх