Минфин Японии: товарооборот между Японией и Россией снизился на 42,15%

АндрейБорков

Ну и что с того, что товарооборот с Японией снизился? В городе Южно-Сахалинске, о. Сахалин, в п. Южно-Курильске и с. Головнино, о. Кунашир, с которого Японию в любую погоду и даже ночью видно хорошо, в магазинах ассортимент товаров не снизился, качество не ухудшилось, количество не уменьшилось. Электроэнергия и услуги ЖКХ не изменились, вобщем хуже не стало. Не знаю как там у японцев, да мне по херу как у них. Они добились того, чего добивались, теперь посмотрим как будет у них. Япония богата только байками про самураев, высокомерием и не очень чистой водой из омывающих ее морей и Тихого океана. Своего у японцев только грязь под ногтями, все остальное завозное. Радуюсь за косорылых, но молча.