Захарова опубликовала фотографию Лаврова и Карлсона во время записи интервью

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, на который запечатлены глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и американский журналист Такер Карлсон во время записи интервью.
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