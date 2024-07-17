В России планируют кратно увеличить штрафы банкам за обман потребителей

Штрафы банкам нужно кратно увеличивать, чтобы все недобросовестные практики несли серьезные последствия, сообщил «Известиям» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.
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