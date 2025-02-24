Начало масленичной недели – инфографика РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Масленица – древний славянский праздник, корни которого лежат в язычестве, однако церковь включила его в число своих праздников и назвала Сырной, или Мясопустной седмицей.
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