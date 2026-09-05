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Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле продолжаются более часа

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле продолжаются более часа

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером начались в Кремле примерно в 19:55 по московскому времени.

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