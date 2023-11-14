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«Это на его совести», – стало известно, как сложилась жизнь внебрачной дочери Александра Серова

«Это на его совести», – стало известно, как сложилась жизнь внебрачной дочери Александра Серова

Несколько лет назад выяснилось, что у Александра Серова имеется внебрачный ребенок. Историю с незаконнорожденной дочерью артиста бурно обсуждали на телевидении.

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