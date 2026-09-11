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Курские новости

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Возбуждено дело против украинского военнослужащего в Кореневском районе

Возбуждено дело против украинского военнослужащего в Кореневском районе

Анатолий Билецкий, военнослужащий ВСУ, подозревается в блокировке и незаконном удержании села Ольговка Кореневского района России.

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