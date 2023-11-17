Уволен Кобаладзе, пригласивший в МГИМО Урганта

Бобкина Татьяна

Для чего существуют органы Госбезопасности, если в ВУЗах готовят будущих участников 5-й колонны. Конечно, для них ( участников 5-Й колонны) все, кто любит и защищает свою землю и свою Родину - идиоты. Может прав был И.В.Сталин, что вот таких любителей зарубежной демократии отправлял валить лес в тайге.