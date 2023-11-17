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  • Galina Adler
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Уволен Кобаладзе, пригласивший в МГИМО Урганта

Уволен Кобаладзе, пригласивший в МГИМО Урганта

Заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
всю шваль на помойку!😡
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2 час.
Бобкина Татьяна
Для чего существуют органы Госбезопасности, если  в ВУЗах готовят будущих участников 5-й колонны. Конечно, для них ( участников 5-Й колонны) все, кто любит и защищает свою землю и свою Родину - идиоты. Может прав был И.В.Сталин, что вот таких любителей зарубежной демократии отправлял валить лес в тайге.
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2 час.
zoubova
Сталин был прав!
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1 час.

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