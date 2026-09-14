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FT узнала о попытке Франции добиться снятия санкций ЕС с Усманова

Франция убеждает страны Евросоюза снять санкции с российско-узбекского олигарха Алишера Усманова в рамках возможной договоренности с Азербайджаном об освобождении нескольких удерживаемых там граждан Франции.

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