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Царьград

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В Кемерове после жалоб жителей отремонтировали тротуар на Московском

В Кемерове после жалоб жителей отремонтировали тротуар на Московском

В Кемерове завершилось восстановление пешеходной зоны возле дома № 37 на Московском проспекте. Ранее на просевший тротуар обратили внимание местные жители, оставившие обращения в социальных сетях.

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