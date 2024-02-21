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Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Гитлера и Наполеона

Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Гитлера и Наполеона

Экс-президент США также призвал европейских союзников увеличить расходы на оборонуБывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News назвал Россию «военной машиной», победившей Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта.

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