Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Гитлера и Наполеона

Экс-президент США также призвал европейских союзников увеличить расходы на оборонуБывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News назвал Россию «военной машиной», победившей Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта.
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