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Хорватия – на Евро, Бразилия проиграла Аргентине, Месси сыграет против Роналду (или нет), Дзагоев завершил карьеру, Россия может встретиться с Китаем и Буркина-Фасо и другие новости

Хорватия – на Евро, Бразилия проиграла Аргентине, Месси сыграет против Роналду (или нет), Дзагоев завершил карьеру, Россия может встретиться с Китаем и Буркина-Фасо и другие новости

1. Хорватия стала последней командой, напрямую вышедшей на Евро-2024. Также определились все участники плей-офф: Польша сыграет с Эстонией, Украина – с Уэльсом, Израилем или Боснией (решит жеребьевка).

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