Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему Ельцин выбрал своим преемником именно Путина, а потом пожалел об этом

Почему Ельцин выбрал своим преемником именно Путина, а потом пожалел об этом

Этому не учат в школе Заканчивался 1999 год, когда Борис Ельцин, вероятно, подготовил всё необходимое для досрочного ухода в отставку.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
К чему эта трогательная статья? Неужели Е-центр хотят перепрофилировать? Было бы здорово
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1 час.
лина любимцева
Ельцин потому выбрал Путина что тот в свое время служил в КГБ. А эта контора, подготовленная соответствующим образом Андроповым,  участвовала в развале СССР. Вот Ельцин и думал, что Путин станет продолжателем этого предательского дела. Но не вышло. Русскость у Путина преобладала!!!
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30 мин.
лл
лина любимцева
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