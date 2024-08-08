Почему Ельцин выбрал своим преемником именно Путина, а потом пожалел об этом

ВН Валерий Николаевич К чему эта трогательная статья? Неужели Е-центр хотят перепрофилировать? Было бы здорово

лина любимцева Ельцин потому выбрал Путина что тот в свое время служил в КГБ. А эта контора, подготовленная соответствующим образом Андроповым, участвовала в развале СССР. Вот Ельцин и думал, что Путин станет продолжателем этого предательского дела. Но не вышло. Русскость у Путина преобладала!!!