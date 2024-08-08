Этому не учат в школе Заканчивался 1999 год, когда Борис Ельцин, вероятно, подготовил всё необходимое для досрочного ухода в отставку.
Почему Ельцин выбрал своим преемником именно Путина, а потом пожалел об этом
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
К чему эта трогательная статья? Неужели Е-центр хотят перепрофилировать? Было бы здорово
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1 час.
лина любимцева
Ельцин потому выбрал Путина что тот в свое время служил в КГБ. А эта контора, подготовленная соответствующим образом Андроповым, участвовала в развале СССР. Вот Ельцин и думал, что Путин станет продолжателем этого предательского дела. Но не вышло. Русскость у Путина преобладала!!!
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30 мин.
лл
лина любимцева
У нас завтра в 18 часов в городе будет всенародный сход, на котором мы будем протестовать против АЛКАШ "Ельцин-центра" в г. Москве... Будет подписана соответствующая петиция. Я пойду. И завтра вечером напишу, что было и как?!! ДОЛОЙ ВОСХВАЛЕНИЕ АЛКАША ЕЛЬЦИНА!! ОН БЫЛ ПОЗОРИЩЕМ РОССИИ!!! И является этим ПОЗОРИЩЕМ!!
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26 мин.
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