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Тарасенко набрал «минус 3» в матче с «Тампой» и продлил серию игр без голов до 9

Владимир Тарасенко набрал «минус 3» в матче с «Тампой» и продлил безголевую серию до 9 игр. Форвард «Сент-Луиса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг».

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