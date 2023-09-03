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Повышение пособий и льготы с 1 сентября 2023 года: что ожидать россиянам

Повышение пособий и льготы с 1 сентября 2023 года: что ожидать россиянам

Повышение пособий и льготы с 1 сентября 2023 года: что ожидать россиянам Елена ГалицкаяС 1 сентября 2023 года в России ожидается значительное повышение сумм пособий, субсидий и компенсаций как на региональном, так и на федеральном уровне, сообщают журналисты ftimes.

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