Повышение пособий и льготы с 1 сентября 2023 года: что ожидать россиянам Елена ГалицкаяС 1 сентября 2023 года в России ожидается значительное повышение сумм пособий, субсидий и компенсаций как на региональном, так и на федеральном уровне, сообщают журналисты ftimes.
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