Россия стала ведущим экспортером рыбы в Китай в 2025

В апреле Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Китай, заняв 22,3% рынка по стоимости экспорта — этот показатель стал максимальным с весны 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных китайской таможни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии