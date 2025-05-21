Россия стала ведущим экспортером рыбы в Китай в 2025

В апреле Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Китай, заняв 22,3% рынка по стоимости экспорта — этот показатель стал максимальным с весны 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных китайской таможни.