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«Свадьба за 500 миллионов? Это смешно»: Валентина Алексеева одним заявлением разрушила главный слух года

«Свадьба за 500 миллионов? Это смешно»: Валентина Алексеева одним заявлением разрушила главный слух года

Алексеева опровергла слухи о свадьбе за 500 млн рублей 20-летняя модель и «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева публично опровергла информацию о скорой свадьбе в Абу-Даби, которую обсуждали в соцсетях.

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