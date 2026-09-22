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Новости Брянска

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В Брянской области зафиксирован рост простудных заболеваний

В Брянской области зафиксирован рост простудных заболеваний

В Брянской области подтвердили первый случай гриппа.С 14 по 20 сентября в Брянской области зарегистрировали 6285 обращений в больницы с простудными симптомами.

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