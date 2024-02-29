Команда Star Citizen подтвердила волну увольнений в связи с реструктуризацией На ...

Команда Star Citizen подтвердила волну увольнений в связи с реструктуризациейНа днях в сети стали появляться слухи, что разработчик Star Citizen компания Cloud Imperium Games уволила ключевых членов команды, отчасти в связи с переездомЧитать дальше → источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)