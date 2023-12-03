В центре Парижа кричали "Россия! Россия!", не обращая внимания на украинских беженцев

Актриса Яна Поплавская прокомментировала акцию, которая прошла в Париже в поддержку Донбасса.Ранее сообщалось, что акция под названием "Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны" прошла в Париже.
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