Россиян предупредили о повышении НДФЛ

Также предполагается повышение налога на прибыль Правительство РФ прорабатывает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут "Ведомости" со ссылкой на близкого к кабмину источника и собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс.
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