Россиян предупредили о повышении НДФЛ

Также предполагается повышение налога на прибыль Правительство РФ прорабатывает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут "Ведомости" со ссылкой на близкого к кабмину источника и собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс.