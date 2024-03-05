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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиян предупредили о повышении НДФЛ

Россиян предупредили о повышении НДФЛ

Также предполагается повышение налога на прибыль Правительство РФ прорабатывает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишут "Ведомости" со ссылкой на близкого к кабмину источника и собеседника, знакомого с подготовкой поправок в Налоговый кодекс.

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