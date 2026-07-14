Анита Цой ответила на слухи об онкологии и назвала свой настоящий диагноз

Певица Анита Цой прокомментировала распространившиеся сообщения о якобы смертельном заболевании. После появления информации о ее госпитализации в онкологический центр артистка заявила, что не страдает онкологией, а проходит лечение из-за заболевания щитовидной железы.
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