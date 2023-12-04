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Происшествия

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Сотрудниками полиции Калмыкии пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся распространением наркотических средств путем тайников

Сотрудниками полиции Калмыкии пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся распространением наркотических средств путем тайников

Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Элисте и МВД по Республике Калмыкия, при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов по ул.

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