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Царьград

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Более 1700 домовладений в Новосибирской области подключено к газу по программе догазификации с начала 2025 года

Более 1700 домовладений в Новосибирской области подключено к газу по программе догазификации с начала 2025 года

За первые пять месяцев текущего года была создана техническая возможность для подключения 3800 домохозяйств.

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