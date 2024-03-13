Российская структура Unilever получила права на часть своих брендов в России

Российское подразделение Unilever — ООО «Юнилевер Русь» — стало правообладателем нескольких товарных знаков, которые ранее были у иностранной структуры концерна, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Роспатента.
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