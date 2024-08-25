В Перми проектирование крематория оценили в 13 млн рублей

Все работы должны быть выполнены в течение 250 календарных дней.АО «Пермский региональный оператор ТКО» объявило тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория на кладбище «Северное» в Перми.
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