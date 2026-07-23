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Умар Саламов выйдет на ринг в Грозном 16 августа: соперником станет небитый нокаутом камерунец

Умар Саламов выйдет на ринг в Грозном 16 августа: соперником станет небитый нокаутом камерунец

Умар Саламов выйдет на ринг в Грозном 16 августа: соперником станет небитый нокаутом камерунец Спортпресса16 августа в столице Чеченской Республики состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок с участием Умара Саламова.

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