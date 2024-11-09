УАЗы тащат! Огненное видео с гонки «Арские холмы-2024»

В селе Арское под Ульяновском прошел традиционный автокросс на призы УАЗ – «Арские холмы-2024», собравший 20 сильнейших кроссменов из Москвы, Татарстана, Пермского края, ЯНАО и, конечно же, местных пилотов, любимцев публики.