УАЗы тащат! Огненное видео с гонки «Арские холмы-2024»

В селе Арское под Ульяновском прошел традиционный автокросс на призы УАЗ – «Арские холмы-2024», собравший 20 сильнейших кроссменов из Москвы, Татарстана, Пермского края, ЯНАО и, конечно же, местных пилотов, любимцев публики.
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