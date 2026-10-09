Мосбиржа запустит торги криптовалютой 1 декабря

Московская биржа планирует с 1 декабря открыть организованные торги криптовалютой, сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Борис Блохин на форуме «СберИнвестиций» «Настоящее будущее».
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