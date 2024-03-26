В Ставрополе прошли массовые аресты чиновников и бизнесменов

В Ставрополе задержали членов преступной группы, в которую входили чиновники Минэкономразвития Ставропольского края и местные бизнесмены, которых подозревают в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды.
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