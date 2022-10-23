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Риккардо о роли резервиста в «Ред Булл» или «Мерседесе»: «Ничего не подписано, пока это слухи»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо еще не определился с местом работы в 2022 году. Накануне в эфире Sky Sports сообщили, что Риккардо вернется в «Ред Булл» и станет резервным гонщиком.

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