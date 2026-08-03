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Регионы России

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Кибератаки на российские сайты выросли на 27% в первом полугодии 2026 года

Кибератаки на российские сайты выросли на 27% в первом полугодии 2026 года

Количество кибератак на прикладном уровне сетевой инфраструктуры сайтов и приложений российских компаний достигло 849,7 миллиона в первом полугодии 2026 года, что на 27% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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