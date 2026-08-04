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Наш потерянный мир

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Дроноводы уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

Дроноводы уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

Операторы подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили несколько наземных робототехнических комплексов ВСУ, использовавшихся для снабжения украинских подразделений на Краматорско-Дружковском направлении.

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