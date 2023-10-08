В Москве установлен рекорд низкого давления для 8 октября в 723,5 мм

В Москве атмосферное давление опустилось до рекордно низкого значения для 8 октября, опустившись до 723,5 мм ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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